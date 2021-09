Valeria Panigada 29 settembre 2021 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentato dai discorsi dei vari banchieri centrali al forum annuale della Bce (ex Sintra), alla luce delle recenti novità giunte dalle riunioni di Fed e BoE. In particolare, oggi pomeriggio sono in programma gli interventi di Bailey (Boe), Kuroda (BoJ), Powell (Fed) e Lagarde (Bce). Tra i dati, l'agenda macro odierna prevede l'inflazione in Spagna, i prezzi alla produzione in Italia, l'indice di fiducia dell'Eurozona. Sul fronte emissioni, il Tesoro italiano assegna in asta Btp a 5 e 10 anni e Ccteu per oltre 6 miliardi. Infine, si segnala che oggi il Consiglio dei ministri si riunirà per la Nota di aggiornamento al Def.