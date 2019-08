Valeria Panigada 2 agosto 2019 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentato dai dati sul lavoro negli Stati Uniti. Nel primo pomeriggio italiano verranno diffusi il tasso di disoccupazione, l'andamento dei salari e la variazione degli occupati nei settori non agricole (le cosiddette non farm payrolls). L'agenda macro odierna prevede inoltre questa mattina le vendite al dettaglio nell'Eurozona. Per quanto riguarda l'Italia, l'Istat diffonderà il dato su produzione industriale e vendite al dettaglio. A livello societario prosegue la stagione delle trimestrali a Piazza Affari, tra cui spiccano quelle di Ubi, A2A, Ferrari e Atlantia.