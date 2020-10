Lavoro: occupati in crescita ad agosto, tasso disoccupazione scende al 9,7%

Titta Ferraro 1 ottobre 2020 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

In calo il tasso di disoccupazione in Italia che ad agosto passa dal 9,8% (dato rivisto da 9,7%) al 9,7%. Il consensus era 10,1%. Sale invece la disoccupazione tra i giovani al 32,1% (+0,3 punti).Ad agosto, stando ai dati Istat, prosegue la crescita dell’occupazione già registrata a luglio: l’occupazione su base mensile segna +0,4% pari a +83mila unità e coinvolge uomini e donne, dipendenti, autonomi e tutte le classi d’età. Nel complesso, il tasso di occupazione sale al 58,1% (+0,2 punti percentuali). In diminuzione le persone in cerca di lavoro (-0,9% pari a -23mila unità).Il calo degli inattivi (-0,5% pari a -65mila unità) coinvolge gli uomini e tutte le classi d’età ad eccezione dei 50-64enni. Il tasso di inattività scende al 35,5% (0,1 punti).