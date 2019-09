Italia: vendite al dettaglio tornano a scendere a luglio, deluse le attese

Valeria Panigada 6 settembre 2019 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Dopo l'incremento di giugno, i consumi in Italia tornano a scendere. Secondo i dati diffusi oggi, a luglio le vendite al dettaglio hanno segnato una flessione dello 0,5%. Gli analisti si aspettavano invece un aumento dello 0,4%. In calo sia le le vendite dei beni alimentari (-0,1% in valore e -0,5% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (-0,7% in valore e in volume).