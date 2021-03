Italia: vendite al dettaglio tornano a scendere, -3% a gennaio a causa delle restrizioni. Giù i beni non alimentari

Valeria Panigada 5 marzo 2021 - 10:12

Tornano scendere le vendite al dettaglio in Italia, segnando a gennaio un calo del 3% rispetto a dicembre, quando invece erano salite per effetto del Natale. Ad una lieve crescita delle vendite dei beni alimentari (+0,1%) si contrappone una forte riduzione per i beni non alimentari (-5,8%). Su base tendenziale, ossia nel confronto con gennaio 2020, le vendite al dettaglio sono diminuite del 6,8%. Anche in questo caso si registra un deciso calo per i beni non alimentari (-15,5%) e un aumento per i beni alimentari (+4,5%). Si evidenzia una diminuzione assai ampia delle vendite dei piccoli negozi (-14,3%); calano lievemente anche le vendite della grande distribuzione (-1,5%). L’unica forma distributiva che segna una decisa crescita è il commercio elettronico (+38,4%).