Italia: vendite al dettaglio tornano a scendere, -0,2% a ottobre

Valeria Panigada 6 dicembre 2019 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

Rallentamento dei consumi interni in Italia. A ottobre, secondo quanto rilevato dall'Istat, le vendite al dettaglio sono scese dello 0,2% rispetto al mese precedente, deludendo le attese degli analisti che si aspettavano un rialzo dello 0,5%. Il dato mostra una battuta di arresto dopo il +0,6% di settembre (dato rivisto dal precedente +0,7%). La diminuzione ha riguardato in particolare i beni non alimentari (-0,5%), mentre per i beni alimentari si è registrato un contenuto aumento (+0,1%).Su base annua, quindi nei confronti di ottobre 2018, si conferma la dinamica positiva osservata a partire dal mese di giugno, con un aumento dell’1%. Sono salite sia le vendite dei beni alimentari (+1,3%) sia quelle dei beni non alimentari (+0,7%). Il valore delle vendite al dettaglio è aumentato dell’1,8% per la grande distribuzione e diminuito dello 0,8% per le imprese operanti su piccole superfici. In crescita il commercio elettronico (+16,6%).