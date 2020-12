Italia: vendite al dettaglio tornano a salire, +0,6% a ottobre. Balzo dell'ecommerce

Valeria Panigada 4 dicembre 2020 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

I consumi interni tornano a salire a ottobre, grazie soprattutto alla componente alimentare. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, le vendite al dettaglio hanno segnato a ottobre un +0,6% rispetto a settembre, quando invece avevano evidenziato un -0,7%. In crescita soprattutto le vendite dei beni alimentari (+0,8%) rispetto a quelle dei beni non alimentari (+0,3%). Su base tendenziale, a ottobre, le vendite sono salite del 2,9% e risultano di livello pari a quello registrato a febbraio, alla vigilia dell’esplosione della prima crisi sanitaria. In crescita sia le vendite dei beni alimentari (+5,2%) sia quelle dei beni non alimentari (+1,2%). Rispetto a ottobre 2019, bene la grande distribuzione (+5,2%) mentre rimangono deboli le vendite per le imprese operanti su piccole superfici (-2,1%). Anche questo mese è l'ecommerce a primeggiare tra le forme di vendita, segnando una crescita mai registrata precedentemente (+54,6%).