Italia: vendite al dettaglio rimbalzano a settembre ma meno del previsto, e-commerce vola

7 novembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Le vendite al dettaglio in Italia hanno segnato a settembre un aumento dello 0,7% rispetto al mese precedente, dopo che erano scese dello 0,5% ad agosto. Il rimbalzo è più debole del previsto. Gli analisti avevano stimato un progresso dell'1,1%.Dal rapporto Istat, diffuso oggi, emerge che la grande distribuzione continua a crescere, anche se in modo più contenuto rispetto ai mesi precedenti. Al contrario, per i negozi di piccole dimensioni si conferma l’andamento negativo già rilevato lo scorso mese. E’ il commercio elettronico a registrare l’incremento più significativo, con una crescita tendenziale pari al 26,3%. Si tratta del risultato più elevato degli ultimi due anni: occorre infatti risalire al mese di luglio 2017 per trovare un incremento maggiore (+28%).