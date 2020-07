Italia: vendite al dettaglio rimbalzano a maggio, grazie al recupero dei beni non alimentari

Valeria Panigada 7 luglio 2020 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Rimbalzo dei consumi in Italia con la fine progressiva del lockdown e la riapertura dei negozi di ogni genere. Secondo la stima preliminare dell'Istat, le vendite al dettaglio hanno registrato a maggio un aumento del 25,2% rispetto al mese prima. A determinare la variazione positiva sono state le vendite dei beni non alimentari, cresciute del 66,6%, in parziale recupero dopo i forti cali registrati nei due mesi precedenti, mentre quelle dei beni alimentari sono diminuite dell'1,6%, per la prima volta dallo scorso agosto.Su base annua, si evidenzia una flessione delle vendite dell’11,9%, a causa soprattutto dal calo delle vendite dei beni non alimentari (-20,6%).Tra le differenti forme distributive, l'e-commerce registra una ulteriore e forte accelerazione, confermandosi come l’unico settore in crescita in termini tendenziali.