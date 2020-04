Italia: vendite al dettaglio in rialzo dello 0,8% a febbraio, grazie soprattutto ai beni alimentari

Valeria Panigada 7 aprile 2020 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

I consumi interni in Italia hanno risentito già a febbraio di quanto accaduto a livello nazionale a partire dalla fine del mese, quando la diffusione dell’epidemia di Covid-19 ha presumibilmente provocato una crescita degli acquisti in alcuni settori. Secondo i dati Istat, le vendite al dettaglio hanno evidenziato a febbraio un rialzo dello 0,8% rispetto al mese prima, con un aumento più accentuato dei beni alimentari (+1,1%) rispetto a quello dei beni non alimentari (+0,5%).Su base annua, si è registrata una crescita del 5,7% delle vendite al dettaglio. L’aumento più significativo a livello tendenziale è stato visto dalla grande distribuzione, in particolare è la vendita dei beni alimentari a crescere con maggiore intensità (+9,9%). Su questo risultato hacontribuito anche la presenza di un giorno in più nel mese di febbraio di quest’anno, ha precisato l'Istat. Anche per le vendite dei negozi più piccoli si è evidenziata una variazione positiva, soprattutto per il comparto alimentare (+5,3%).