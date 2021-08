Italia: vendite al dettaglio in rialzo a giugno, in recupero i beni non alimentari

Valeria Panigada 4 agosto 2021 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Migliora l'andamento dei consumi in Italia. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, a giugno le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,7% rispetto al mese precedente, grazie al rialzo sia delle vendite dei beni alimentari (+1,1% in valore e in volume) sia di quelle dei beni non alimentari (+0,3% in valore e in volume).Su base tendenziale, le vendite al dettaglio sono salite del 7,7%. Anche in questo caso la dinamica positiva è particolarmente sostenuta per le vendite dei beni non alimentari (+11,9%), più moderata per gli alimentari (+2,5%). Rispetto a giugno 2020, il valore delle vendite al dettaglio è migliorato in tutti i canali distributivi: la grande distribuzione (+3,3%), le imprese operanti su piccole superfici (+10,9%), le vendite al di fuori dei negozi (+4,2%) e il commercio elettronico (+23,7%).