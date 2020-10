Italia: vendite al dettaglio in deciso aumento ad agosto, grazie sopratutto ai beni non alimentari

Valeria Panigada 7 ottobre 2020 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Levendite al dettaglio in Italia ad agosto salgono dell’8,2% rispetto a luglio, quando erano scese del 6% (dato rivisto dal -2,2% precedente). La crescita riguarda soprattutto le vendite dei beni non alimentari (+13,8%) ma sono in aumento anche quelle dei beni alimentari (+1,6%). Su base tendenziale, si registra un aumento delle vendite dello 0,8%. Anche in questo caso la spinta maggiore arriva dalle vendite dei beni non alimentari (+1,1%). Tra questi, si sottolinea il risultato positivo dell’Abbigliamento che torna a crescere per la prima volta da febbraio 2020, presumibilmente grazie all’effetto dei saldi che quest’anno, in molte regioni, sono iniziati ad agosto anziché a luglio. Rispetto ad agosto 2019, il valore delle vendite al dettaglio aumenta lievemente per la grande distribuzione (+0,4%) e diminuisce per le imprese operanti su piccole superfici (-0,5%). Le vendite al di fuori dei negozi calano del 3,3% mentre il commercio elettronico è in forte crescita (+36,8%).