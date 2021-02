Italia: vendite al dettaglio in aumento del 2,5% a dicembre sostenute dal Natale

Valeria Panigada 5 febbraio 2021 - 10:09

Il Natale sostiene le vendite al dettaglio in Italia che tornano a salire a dicembre segnando un aumento del 2,5% rispetto a novembre. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, crescono marcatamente le vendite dei beni non alimentari (+4,8%) mentre sono quasi stazionarie le vendite dei beni alimentari (+0,1%).Su base tendenziale, le vendite al dettaglio diminuiscono del 3,1%. Rispetto a dicembre 2019, il valore delle vendite al dettaglio diminuisce sia per la grande distribuzione (-2,5%), sia per le imprese operanti su piccole superfici (-6,6%), mentre il commercio elettronico è in forte aumento (+33,8%).