Italia: vendite al dettaglio ferme a gennaio nonostante forte aumento dei consumi alimentari

Valeria Panigada 6 marzo 2020 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Il2020 si apre con una stazionarietà delle vendite al dettaglio, sintesi di andamenti piuttosto diversificati tra i principali settori merceologici. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, le vendite al dettaglio hanno registrato a gennaio uno 0% rispetto al mese prima. Il comparto alimentare è cresciuto in modo marcato (+0,8%), dopo mesi di variazioni nulle o negative. Si tratta della variazione congiunturale più ampia, in valore, dal giugno dello scorso anno, quando si registrò un incremento dell’1,6% in valore e dell’1,7% in volume. Al contrario, le vendite dei beni non alimentari mostrano una nuova flessione (-0,4%), dopo l’aumento dello scorso mese. Su base annua, si evidenzia una crescita dell’1,4% delle vendite al dettaglio in Italia. In rialzo sia le vendite dei beni alimentari (+1,9%) sia le vendite dei beni non alimentari (+1%).