Italia: vendite al dettaglio accelerano al ribasso a maggio, deluse le attese

Valeria Panigada 9 luglio 2019 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Siconferma la debolezza dei consumi interni in Italia. A maggio le vendite al dettaglio hanno mostrato un ribasso dello 0,7% rispetto al mese precedente, quando erano scese dello 0,3%. Gli analisti si aspettavano un rialzo dello 0,2%. Secondo la rilevazione dell'Istat, sono in calo sia le vendite dei beni alimentari (-1% in valore) sia quelle dei prodotti non alimentari (-0,5%). Su base annua, le vendite al dettaglio sono scese dell’1,8% (consensus +3,8%). Anche in questo caso sono in calo le vendite di entrambi i settori, sia alimentare (-1,1%) sia non alimentare (-2,2%).