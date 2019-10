Italia: surplus commerciale si riduce a 2,59 mld, esportazioni stazionarie

Valeria Panigada 17 ottobre 2019 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Labilancia commerciale dell'Italia ha evidenziato ad agosto un surplus di 2,59 miliardi, in calo rispetto ai 7,63 di luglio ma in miglioramento rispetto ai 2,49 miliardi dell'anno prima. L’export è stazionario dopo la contrazione registrata nel mese precedente, sintesi di un moderato andamento positivo per l’area extra Ue (+0,6%) e negativo per quella Ue (-0,4%). Le importazioni registrano invece una crescita dell'1,8%.