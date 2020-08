Italia: scambi con l'estero in ripresa ma ancora lontani dai livelli pre-Covid

Valeria Panigada 6 agosto 2020 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

Gliscambi con l’estero dell’Italia evidenziano una ripresa sia delle esportazioni (+35% a maggio rispetto ad aprile) sia, in misura più contenuta, delle importazioni (+5,6%). Il recupero, esteso a tutti i principali raggruppamenti di industrie, tuttavia, ha solo parzialmente compensato gli effetti della brusca caduta registrata tra marzo e aprile, mesi in cui è scattato il lockdown per contenere la diffusione della pandemia. Rispetto ai tre mesi precedenti, tra marzo e maggio le vendite sui mercati esteri si sono ridotte complessivamente del 29%, con flessioni marcate in tutti i principali mercati di destinazione sia Ue sia extra-Ue . Nello stesso periodo anche gli acquisti hanno segnato una significativa riduzione (-27,7%). E' ciò che emerge dalla nota mensile dell'Istat diffusa oggi.