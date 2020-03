Italia: rimbalzo maggiore del previsto della produzione industriale a gennaio

Valeria Panigada 10 marzo 2020 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Marcato recupero della produzione industriale in Italia a gennaio, dopo il forte calo registrato nel mese di dicembre. Secondo la prima lettura dell'Istat, la produzione industriale è aumentata del 3,7% rispetto a dicembre, ben oltre il +1,6% atteso dagli analisti. Su base annua, corretto per gli effetti di calendario, l’indice complessivo è diminuito dello 0,1% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di gennaio 2019). "In termini tendenziali, prosegue la lunga fase di contrazione, seppure lieve a gennaio, dell’indice corretto per gli effetti di calendario", afferma l'Istat, precisando che a livello dei principali raggruppamenti di industria i comparti dei beni strumentali e di consumo risultano in crescita sia su base mensile sia su base annua.