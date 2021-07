Italia: prospettive per l'economia rimangono favorevoli anche per i prossimi mesi

Redazione Finanza 9 luglio 2021 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Leprospettive per l'economia italiana rimangono "particolarmente favorevoli" anche per i prossimi mesi. Lo sostiene l'Istat nella sua ultima nota mensile sulla congiuntura diffuso oggi. Secondo l'istituto di statistica nazionale, prosegue il recupero dell’attività economica che è atteso estendersi anche ai servizi. Nel mercato del lavoro, si sono rafforzati i segnali di miglioramento dell’occupazione e le attese su nuovi posti da parte delle imprese mantengono un profilo espansivo. "Le prospettive per l’economia italiana si mantengono particolarmente favorevoli - si legge nel rapporto - e sono confermate dalla decisa ripresa della fiducia di consumatori e imprese".