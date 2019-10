Italia: produzione industriale torna a crescere, ad agosto +0,3%

Valeria Panigada 10 ottobre 2019 - 10:11

Lieve crescita della produzione industriale in Italia, dopo due mesi di cali. Secondo la rilevazione dell'Istat, ad agosto l’indice della produzione industriale è salito dello 0,3% rispetto a luglio, facendo meglio del +0,2% previsto dagli analisti. Su base annua, prosegue la contrazione dell’indice corretto per gli effetti di calendario (-1,8%), che presenta un segno negativo per il sesto mese consecutivo.