Italia: produzione industriale prosegue la ripresa, +7,4% a luglio. Battute le attese

Valeria Panigada 10 settembre 2020 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la ripresa della produzione industriale in Italia. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, a luglio si è registrato un aumento del 7,4% rispetto al mese precedente, facendo meglio del +3,5% atteso dagli analisti. La crescita, particolarmente vivace per i beni strumentali, si estende a quasi tutti i settori di attività economica, con l’eccezione del settore estrattivo e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria, in contenuta flessione.Su base annua si osserva, invece, una diminuzione dell’8% (comunque migliore del -9,7% stimato dagli analisti), che coinvolge sostanzialmente tutti i settori, con intensità particolarmente marcate per la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati e per le industrie tessili, dell’abbigliamento, pelli e accessori. Al contrario, le flessioni appaiono particolarmente contenute per il settore alimentare e per quello farmaceutico.