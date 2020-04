Italia: produzione industriale in calo dell'1,2% a febbraio, giù tutti i settori tranne l'energia

Valeria Panigada 9 aprile 2020 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Flessione della produzione industriale in Italia sia su base congiunturale sia in termini annui. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, a febbraio la produzione industriale è scesa dell’1,2% rispetto a gennaio. Tra i principali settori di attività, solo per l’energia si osserva un incremento congiunturale. Su base annua, quindi nei confronti di febbraio 2019, la produzione è diminuito del 2,4%, proseguendo la lunga fase di contrazione che raggiunge il dodicesimo mese consecutivo. I beni strumentali compensano solo parzialmente la dinamica negativa degli altri settori, risultando l’unico comparto in crescita su base annuale.