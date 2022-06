Italia: primo declino produzione manifatturiera in 2 anni, Pmi cala a 51,9 a maggio

Primo declino della produzione manifatturiera italiana in 2 anni. Secondo i dati diffusi dall’S&P Global, l’indice destagionalizzato S&P Global PMI del settore manifatturiero italiano è diminuito da 54,5 di aprile e ha raggiunto a maggio 51,9. “Sebbene ancora superiore alla soglia di non cambiamento di 50, l’ultimo valore è stato indicativo del miglioramento più debole in 18 mesi delle condizioni operative del settore con una crescita generale solo marginale”, segnala la nota.

“A metà del secondo trimestre dell’anno, il settore sta attraversando una strada tortuosa, con le aziende del manifatturiero che sentono gli effetti degli innumerevoli ostacoli, tra i quali i problemi con la fornitura, la crescita dell’inflazione, l’aumento dei livelli di incertezza e il conseguente effetto a catena sulla domanda dei clienti. Qualora tali impedimenti non dovessero terminare, il

settore manifatturiero italiano potrebbe affrontare altri problemi nei mesi futuri”, commenta Lewis Cooper, economista di S&P Global, analizzando gli ultimi dati dell’indagine.