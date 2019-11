Italia: prezzi alla produzione in leggero calo a ottobre

Valeria Panigada 28 novembre 2019 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

I prezzi alla produzione dell’industria in Italia hanno mostrato a ottobre una lieve diminuzione sul mese precedente (-0,1%) e una flessione più marcata (-3%) su base annua. L’evoluzione dei prezzi alla produzione per industria, servizi e costruzioni si contraddistingue per una dinamica negativa sia in termini congiunturali che tendenziali, con l’eccezione dei servizi la cui variazione su base annua è lievemente positiva.Con riguardo all’industria, la flessione è principalmente determinata dal settore dell’energia. Per le costruzioni, il calo riguarda sia gli edifici che le strade. Per i prezzi dei servizi la variazione tendenziale dell’indice totale è lievemente positiva. Alla diminuzione tendenziale dei prezzi nei servizi di telecomunicazione, postali e attività di corriere si aggiunge quella del trasporto aereo.