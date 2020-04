Italia: pressione fiscale salita al 51,2% nel IV trimestre, reddito disponibile famiglie in calo

Valeria Panigada 3 aprile 2020 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

La pressione fiscale in Italia è stata pari al 51,2% nel quarto trimestre del 2019, in aumento di 1,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E' ciò che emerge dal rapporto Istat, diffuso oggi. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici ha subito nel quarto trimestre una diminuzione, dopo la crescita osservata nei primi nove mesi dell’anno. La riduzione del potere d’acquisto è stata piùaccentuata per la dinamica positiva dell’inflazione. Le famiglie hanno tuttavia mantenuto un livello stabile dei consumi nel quarto trimestre,con una marginale riduzione della propensione al risparmio. Nel dettaglio, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente in termini nominali e dello 0,4% in termini reali (potere d’acquisto). La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è diminuita di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, attestandosi all’8,2%.