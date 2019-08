Italia: peggiora il clima di fiducia tra consumatori e imprese ad agosto

Valeria Panigada 28 agosto 2019 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

Torna a peggiorare il clima di fiducia in Italia tra consumatori e imprese. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, ad agosto l’indice che misura la fiducia dei consumatori è sceso da 113,3 a 111,9 punti. Anche per l’indice sulla fiducia delle imprese si registra una flessione: da 101,2 a 98,9 punti. Il calo arriva nel mese in cui è scoppiata la crisi di governo e dopo che a luglio si era assistito a un forte aumento della fiducia.