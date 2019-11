Italia: ordinativi industriali balzano dell'1% a settembre

Titta Ferraro 19 novembre 2019 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Gli ordinativi industriali registrano a settembre un incremento congiunturale (+1%), mentre il terzo trimestredel 2019 è in diminuzione dell’1,7% rispetto al trimestre precedente. Lo rende noto l'Istat. In termini tendenziali l’indice grezzo degli ordinativi aumenta dello 0,3%, con andamenti speculari per i due mercati (+2,3% quello interno e -2,3% quello estero). La maggiore crescita tendenziale si registra nel settore delle apparecchiature elettriche e non (+21,4%), mentre il peggior risultato si rileva nell’industria dei mezzi di trasporto (-20,0%).