Italia: nuovo miglioramento della fiducia imprese a ottobre, ma diminuisce quella dei consumatori

Valeria Panigada 29 ottobre 2020 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Ilclima di fiducia in Italia è contrastato. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, l’indice del clima di fiducia delle imprese sale a ottobre da 91,3 a 92,9 punti, proseguendo il recupero, seppure in maniera più moderata, per il quinto mese consecutivo. Tuttavia, l’indice del clima di fiducia dei consumatori scende da 103,3 a 102 punti, con un diffuso e marcato peggioramento delle opinioni relative alla situazione economica generale e alla tendenza della disoccupazione. Meno negative risultano le valutazioni sulla situazione personale.