Italia: nuovo calo della produzione industriale, a ottobre -0,3%

Valeria Panigada 10 dicembre 2019 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

Continua a diminuire la produzione industriale in Italia, con una variazione negativa sia su base congiunturale sia in termini annui. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, a ottobre l’indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso dello 0,3% rispetto a settembre. Su base annua l’indice è diminuito del 2,4%."In particolare - precisa l'Istat - l’indice corretto per gli effetti di calendario, in flessione tendenziale per l‘ottavo mese consecutivo, registra un ulteriore peggioramento della dinamica rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente".Il calo è maggiore delle attese. Gli analisti avevano previsto una flessione dello 0,2% su base mensile e del 2,1% su base annua.