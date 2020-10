Italia: nuovo aumento di fatturato e ordinativi dell'industria ad agosto

Valeria Panigada 15 ottobre 2020 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Il fatturato dell’industria italiana ha mostrato ad agosto un aumento del 5,9% rispetto al mese precedente, proseguendo la dinamica positiva che si registra dallo scorso maggio. Nella media del trimestre giugno-agosto il dato è cresciuto del 35,9% rispetto ai tre mesi precedenti. Anche gli ordinativi hanno evidenziato ad agosto un incremento congiunturale, più ampio di quello del fatturato (+15,1%), e nella media degli ultimi tre mesi hanno segnato un balzo del 47,3% rispetto ai tre mesi precedenti. Lo rileva l'Istat, precisando che la dinamica congiunturale del fatturato riflette andamenti positivi su entrambi i mercati, ma è sostenuta soprattutto dal mercato interno per il quale si registra una variazione di +7,3%, mentre l’incremento del mercato estero, sebbene non trascurabile, si attesta su un più contenuto 3,0%. Gli ordinativi sono trainati daentrambe le componenti, quella estera in misura maggiore rispetto a quella interna (rispettivamente +15,6% e +14,7%).