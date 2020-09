Italia: l'effetto degli incentivi si vedranno su produzione industriale da settembre

Valeria Panigada 10 settembre 2020 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

Laproduzione industriale dell'Italia ha fatto registrare a luglio una crescita del 7,4% rispetto a giugno e un calo dell’8% su luglio 2019. Un dato che evidenzia come il recupero dopo la caduta di aprile a causa del lockdown è iniziato in maggio e ha preso vigore nei mesi successivi, anche se il bilancio dei primi sette mesi dell’anno è ancora fortemente negativo. Sul dato di agosto, che verrà pubblicato il prossimo 9 ottobre, dovrebbero cominciare ad incidere anche gli effetti degli incentivi al settore auto varati con il Decreto Rilancio così come modificato dal Parlamento in sede di conversione in legge. “E’ pensabile - sostiene Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - che la prima variazione positiva nel confronto con lo stesso mese del 2019 possa comunque verificarsi in settembre. In questo mese dovrebbero infatti prendere corpo anche gli effetti dell’andata a regime dei sostegni varati per il settore dell’auto”.