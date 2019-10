Italia: inflazione rimane stabile a ottobre allo 0,3% su base annua

Valeria Panigada 31 ottobre 2019 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

In Italia l'inflazione rimane stabile. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a ottobre l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha registrato una variazione nulla su base mensile e un aumento dello 0,3% su base annua (come nel mese precedente).La stabilità dell’inflazione su livelli contenuti, spiega l'istituto di statistica nazionale, è la sintesi di andamenti opposti tra i quali spiccano da un lato l’ampliarsi della flessione dei prezzi dei Beni energetici regolamentati e dall’altro l’accelerazione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti.L’inflazione di fondo, vale a dire al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici accelerano entrambe da +0,6% a +0,8%.