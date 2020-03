Italia: inflazione in calo a marzo allo 0,1% annuo, ma carrello della spesa aumenta dell'1%

Valeria Panigada 31 marzo 2020 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Calo dell'inflazione in Italia, che si attesta a marzo allo 0,1% su base annua dallo 0,3% precedente. Si tratta della stima preliminare dell'Istat che spiega come la decelerazione dell'inflazione sia imputabile prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (che registrano un’inversione di tendenza da +1,2% a -2,7%) e dei Servizi (che rallentano la loro crescita da +1,0% a +0,6%). Questi andamenti sono stati solo in parte compensati dall’accelerazione dei prezzi dei Beni alimentari (da +0,4% a +1,2%), che ha portato la variazione del cosiddetto “carrello della spesa” nuovamente al di sopra dell’uno per cento. In salita anche i prezzi dei Tabacchi (da +1,5% a +2,5%). L’inflazione di fondo, vale a dire al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rimane stabile allo 0,7%.