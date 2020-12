Italia: inflazione ancora negativa, a novembre -0,2% su base annua

Valeria Panigada 15 dicembre 2020 - 11:01

L’inflazione in Italia rimane negativa per il settimo mese consecutivo. Secondo i dati definitiva Istat, a novembre l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha registrato una diminuzione dello 0,1% su base mensile e dello 0,2% su base annua (da -0,3% di ottobre), confermando la stima preliminare.I beni energetici si confermano in flessione, mentre i prezzi del cosiddetto carrello della spesa mostrano una crescita più sostenuta. È l’ampiezza della diminuzione dei primi che continua però a prevalere, determinando così, per il settimo mese consecutivo, un’inflazione negativa, come accaduto nel 2016 tra i mesi di febbraio e agosto.L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici accelerano entrambe rispettivamente da +0,2% a +0,4% e da +0,5% a +0,6%.