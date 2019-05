Italia: inflazione ad aprile (finale) confermata in rialzo all'1,1% annuo

Valeria Panigada 16 maggio 2019 - 10:11

In Italia il tasso di inflazione si è attestato ad aprile all'1,1% su base annua, in rialzo rispetto all'1% di marzo. Si tratta della lettura finale dell'Istat, che conferma la stima preliminare. Su base mensile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha mostrato un aumento dello 0,2%.La lieve accelerazione dell’inflazione ad aprile si deve, secondo l'Istat, a fattori transitori, per lo più stagionali e di calendario. La prossimità quest'anno della Pasqua con la festa della Liberazione ha infatti favorito una crescita congiunturale molto più marcata di quella registrata nello stesso mese dello scorso anno (quando la Pasqua era caduta il primo aprile) dei prezzi sia dei servizi di trasporto sia di quelli legati alla filiera turistica (sostenuti anche da eventi come il salone del mobile di Milano), determinandone così l’accelerazione. A questo si aggiungono i fattori, seppur contenuti, dei prezzi da una parte dei carburanti, e in particolare della benzina, e dall’altra dell’energia elettrica sul mercato libero.