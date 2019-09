Italia: inflazione a settembre stabile allo 0,4% su base annua

Valeria Panigada 30 settembre 2019 - 11:22

MILANO (Finanza.com)

Si conferma la debolezza dell’inflazione in Italia, ferma allo 0,4% per il terzo mese consecutivo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una diminuzione dello 0,5% su base mensile e un aumento dello 0,4% su base annua (stabile rispetto al mese precedente).La stabilità dell’inflazione è dovuta a dinamiche opposte, sottolinea l'Istat. Da un lato rallentano la loro crescita i prezzi dei Beni alimentari non lavorati, dei Servizi relativi ai trasporti e accentuano la loro flessione i Beni energetici; dall’altro accelerano i prezzi dei Beni alimentari lavorati, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e si attenua la flessione dei prezzi dei Beni durevoli.