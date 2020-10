Italia: inflazione a settembre (finale) rivista al ribasso a -0,6%, ancora giù i prezzi energia

Valeria Panigada 16 ottobre 2020 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

L’inflazione in Italia si conferma negativa a settembre, per il quinto mese consecutivo e di poco più ampia rispetto al mese precedente, portandosi ai livelli di gennaio 2015. Anche la componente di fondo, al netto di energetici e alimentari freschi, si indebolisce ulteriormente registrando una variazione prossima allo zero. Rimane invece vivace, accelerando lievemente rispetto ad agosto, la crescita dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa, a causa per lo più, però, di una componente volatile com’è quella degli Alimentari freschi.Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, a settembre l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha registrato una diminuzione dello 0,7% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da -0,5% del mese precedente). La stima preliminare era -0,5%.L’inflazione negativa per il quinto mese consecutivo si deve in larga parte ai prezzi dei Beni energetici e, in misura minore, ai prezzi dei Servizi relativi ai trasporti. L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici rallentano entrambe, rispettivamente da +0,3% a +0,1% e da +0,4% a +0,2%.