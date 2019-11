Italia: inflazione a ottobre (finale) rivista al ribasso allo 0,2% su base annua

Valeria Panigada 15 novembre 2019 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

In Italia l'inflazione si è attestato a ottobre allo 0,2% su base annua, in lieve rallentamento dallo 0,3% di settembre. Si tratta della lettura finale da parte dell'Istat, che si confronta con una stima preliminare superiore e pari allo 0,3%. La decelerazione dell’inflazione è dovuta, spiega l'Istat, principalmente all’ampliamento della flessione dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da -5,3% a -8,0%), solo in parte compensato dall’accelerazione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,4% a +1,8%).L’inflazione di fondo, vale a dire al netto degli energetici e degli alimentari freschi, ha invece mostrato una leggera accelerazione da 0,6% a 0,7%. "Se l’inflazione complessiva rallenta ulteriormente, quella di fondo mostra lievi segnali di risalita, che non modificano però il quadro di generale debolezza della crescita dei prezzi al consumo", conclude l'Istat.