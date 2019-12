Italia: inflazione a novembre (finale) stabile allo 0,2% su base annua

Valeria Panigada 16 dicembre 2019 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

In Italia l'inflazione rimane debole, solo di poco superiore allo zero. Secondo la lettura finale diffusa oggi dall'Istat, a novembre il tasso di inflazione si attesta allo 0,2% su base annua, stabile rispetto al mese precedente ma in calo rispetto allo 0,4% della stima preliminare. Su base mensile l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha registrato una diminuzione dello 0,2%.La stabilità dell’inflazione, ha precisato l'Istat, caratterizza quasi tutti i comparti merceologici e i pochi scostamenti rispetto al mese di ottobre si bilanciano. In particolare, il rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti viene compensato dalla minore ampiezza della flessione dei prezzi dei Beni durevoli (da -0,9% a -0,4%) e dall’accelerazione di quelli dei Beni semidurevoli (da +0,1% a +0,5%). Sull'andamento ha inciso anche il periodo di promozioni legato al Black Friday.L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è stabile a +0,7%.