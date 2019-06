Italia: inflazione a maggio (finale) rivista al ribasso allo 0,8%

Valeria Panigada 14 giugno 2019 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

In Italia il tasso di inflazione si è attestato a maggio allo 0,8% su base annua, in calo rispetto all'1,1% di aprile. Si tratta della lettura finale che è stata rivista al ribasso rispetto allo 0,9% della stima preliminare. Su base mensile, l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha segnato una variazione nulla. La decelerazione è principalmente dovuta alla dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, dei Beni energetici e, in misura minore, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona."Alla base della decelerazione dell’inflazione a maggio ci sono soprattutto fattori stagionali e di calendario nei servizi di trasporto e in quelli della filiera turistica - ha spiegato l'Istat - Complessivamente, i prezzi dei beni e quelli dei servizi rallentano, seppur questi ultimi in modo più marcato. In questo quadro la decelerazione dei prezzi dei carburanti contribuisce in modo specifico all’indebolimento dell’inflazione".