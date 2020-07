Italia: inflazione a giugno (finale) confermata negativa a -0,2% su base annua

Valeria Panigada 15 luglio 2020 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

In Italia l'inflazione è negativa a giugno, per il secondo mese consecutivo. Secondo la lettura finale dell'Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato una diminuzione dello 0,2% su base annua (come nel mese precedente), confermando la stima preliminare."La flessione dei prezzi al consumo su base annua, registrata per il secondo mese consecutivo, continua ad essere il prodotto di spinte contrapposte: quelle deflazionistiche provenienti dai prezzi dei Beni energetici e quelle al rialzo dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona", spiega l'istituto nazionale di statistica.I prezzi dei Beni energetici (-12,1%), sia nella componente regolamentata (-14,1%) sia in quella non regolamentata (-11,2%) confermano flessioni molto ampie. I prezzi dei Beni alimentari continuano invece a crescere (+2,3%), con un’accelerazione di quelli degli Alimentari non lavorati (da +3,7% di maggio a +4,1%) e un lieve rallentamento dei prezzi degli Alimentari lavorati (da +1,7% a +1,2%). A registrare tassi di crescita sopra ilpunto percentuale sono anche i prezzi dei Tabacchi (+3,0%) e dei Servizi vari (+1,4%) che contrastano, insieme a quelli dei Beni alimentari, le spinte deflazionistiche dei Beni energetici.L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici rallentano rispettivamente da +0,8% a +0,7% e da +1,0% a +0,9%.