Italia: inflazione a gennaio (finale) torna positiva, rivista allo 0,4% su base annua

19 febbraio 2021

MILANO (Finanza.com)

Dopo otto mesi di variazioni negative dei prezzi al consumo, a gennaio l’inflazione in Italia torna positiva. Il cambiamento è determinato per lo più dalla crescita vivace dei prezzi dei beni energetici. Secondo la lettura finale diffusa oggi dall'Istat, a gennaio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,4% su base annua (da -0,2% di dicembre) contro una stima preliminare di +0,2%.L’inflazione, spiega l'Istat, torna positiva prevalentemente per l’attenuarsi della flessione dei prezzi dei beni energetici (da -7,7% del mese precedente a -4,9%) e, in misura minore, per l’accelerazione di quelli dei Beni durevoli (da +0,6% a +1,2%) e per il calo meno ampio dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da -0,7% a -0,1%). In questo quadro, l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici sono viste entrambe in crescita a +0,8%, da +0,6% di dicembre.