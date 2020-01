Italia: inflazione a dicembre in rialzo allo 0,5% su base annua, la spinta dai carburanti

Valeria Panigada 17 gennaio 2020 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Accelera l'inflazione in Italia. Secondo la lettura definitiva dell'Istat, a dicembre l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività è salito dello 0,2% su base mensile. Su base annua l'inflazione si è attestata allo 0,5%, in ripresa da +0,2% del mese precedente e in linea con la stima preliminare.La leggera ripresa dell’inflazione osservata a dicembre, spiega l'Istat, è imputabile principalmente all’accelerazione dei prezzi dei carburanti (una componente molto volatile del paniere), che hanno registrato un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi mesi (da -3% a +1,6%).In media, nel 2019, i prezzi al consumo hanno evidenziato una crescita dello 0,6%, dimezzando quella del 2018 (+1,2%). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l‘inflazione di fondo), la crescita dei prezzi al consumo è stata dello 0,5% (da +0,7% dell’anno precedente). Questi dati "confermano la debolezza dell’inflazione che ha caratterizzato l’intero 2019". In questo quadro, i prezzi dei beni aumentano dello 0,4% e quelli dei servizi dell’1,0%.