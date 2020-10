Italia in fase di recupero ma la ripresa è condizionata da evoluzione pandemia

Valeria Panigada 7 ottobre 2020 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

Nei mesi estivi in Italia, alla fase di recupero della produzione industriale si sono affiancati segnali confortanti per gli ordinativi e le esportazioni. Anche il settore delle costruzioni e il mercato immobiliare hanno mostrato una certa dinamicità. Secondo quanto rileva l'Istat nella sua nota mensile sulla congiuntura, diffusa oggi, l’occupazione è tornata ad aumentare ad agosto per il secondo mese consecutivo mentre si sono ridotte marginalmente la disoccupazione e l’inattività, quest’ultima ancora su livelli più elevati di quelli di gennaio.A settembre, si è registrato un ulteriore miglioramento della fiducia dei consumatori e delle imprese che, nella manifattura, segnalano la presenza di ostacoli alle esportazioni e alla produzione, ancora condizionata, secondo i giudizi degli imprenditori, da insufficienza di domanda.A livello internazionale, l’attività economica ha evidenziato una decisa ripresa, diffusa in modo eterogeneo tra i paesi. "Il quadro globale continua però a essere dominato dalle difficoltà e incertezze derivanti dall’evoluzione della pandemia, il cui recente riacutizzarsi potrebbe condizionare in misura significativa lo scenario a breve termine", sottolinea l'Istat.