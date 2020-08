Italia: il settore terziario torna a crescere, Pmi servizi salito a 51,6 punti a luglio. Più del previsto

Valeria Panigada 5 agosto 2020 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

Grazie all’allentamento delle restrizioni adottate per contenere la diffusione del Covid-19, il settore terziario in Italia torna in zona espansione a luglio, iniziando la seconda metà del 2020 con basi più solide. L'indice Pmi servizi si è attestato, secondo il sondaggio condotto da IHS Markit, a 51,6 punti, dai 46,4 punti di giugno. Il valore è dunque aumentato segnalando la prima espansione dell’attività terziaria in cinque mesi. Battute le attese degli analisti che si aspettavano un indice pari a 51,1 punti.Dopo cinque mesi consecutivi di forte contrazione, il volume dei nuovi ordini ha dato segnali di maggiore stabilità generale, mentre le prospettive sull’attività nei prossimi 12 mesi si sono rafforzate mostrando il valore più alto in sei mesi. Tuttavia, malgrado il marginale incremento dell’attività, gli ultimi dati hanno di nuovo segnalato un calo dell’occupazione del settore terziario evidenziando forti tagli agli organici.