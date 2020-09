Italia: fiducia imprese e consumatori in miglioramento, indici saliti più del previsto a settembre

Valeria Panigada 25 settembre 2020 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Migliora il clima di fiducia in Italia. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, l'indice di fiducia delle imprese si è attestato a settembre a 92,1 punti, dagli 87,1 punti di agosto, facendo meglio delle attese ferme a 87,5 punti. Il miglioramento è diffuso a tutti i settori, con maggiore intensità per i servizi di mercato. La crescita dell'indice per il quarto mese consecutivo riduce il divario rispetto ai livelli precedenti l’emergenza sanitaria, che tuttavia rimane ancora marcato ad eccezione del settore delle costruzioni.Sopra le aspettative anche l'indice di fiducia dei consumatori che questo mese è salito a 103,4 punti dai 101 del mese precedente, contro un consensus pari a 100,8 punti. Si evidenzia un’accentuata diminuzione delle aspettative sulla disoccupazione e uno spiccato miglioramento dei giudizi sull’opportunità di effettuare acquisti di beni durevoli.