Italia: fiducia imprese e consumatori a febbraio in ordine sparso

Valeria Panigada 27 febbraio 2020 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Ilclima di fiducia in Italia mostra segnali contrastanti, senza però registrare bruschi peggioramenti nonostante i timori legati al coronavirus. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, a febbraio la fiducia dei consumatori si è attestata a 111,4 punti, in leggero calo rispetto ai 111,8 punti di gennaio e in linea con le attese, mentre la fiducia delle imprese ha registrato un aumento da 99,2 a 99,8 punti, facendo meglio del previsto.