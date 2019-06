Italia: fiducia consumatori e imprese torna a scendere a giugno, pi del previsto

Valeria Panigada 27 giugno 2019 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

Dopo gli incrementi registrati a maggio, peggiora a giugno il clima di fiducia sia per i consumatori sia per le imprese. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, a giugno si evidenzia una flessione dellindice del clima di fiducia dei consumatori da 111,6 a 109,6 punti. Anche per lindice composito del clima di fiducia delle imprese si registra una dinamica negativa, passando da 100,2 a 99,3 punti. Il calo peggiore del previsto. Gli analisti infatti avevano stimato una fiducia dei consumatori a 111,3 punti a quella delle imprese a 101 punti.