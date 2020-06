Italia: fiducia consumatori e imprese risale a giugno

Daniela La Cava 26 giugno 2020 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

Come è accaduto in altri Paesi europei, anche in Italia la fiducia di consumatori e imprese migliora a giugno. Secondo i dati diffusi dall'Istat, l'indice del clima di fiducia dei consumatori è salito da 94,3 a 100,6 mentre quello delle imprese è passato da 52,7 a 65,4."I dati sulla fiducia delle imprese e dei consumatori per il mese di giugno evidenziano i primi segnali di ripresa dopo il crollo record registrato nei mesi precedenti - commenta l'Istat -. L’aumento dell’indice riferito alle imprese e, in particolare, delle loro aspettative, è diffuso a tutti i settori, pur permanendo livelli storicamente contenuti dei diversi indicatori". L'istituto di statistica sottolinea inoltre che l’indice della fiducia dei consumatori migliora in modo evidente, trainato dal recupero del clima personale e di quello futuro che si situano entrambi al di sopra del basso livello raggiunto a marzo 2020.