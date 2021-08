Italia: fiducia consumatori e imprese in calo ad agosto dopo mesi di aumento

Valeria Panigada 27 agosto 2021 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Il sentiment tra i consumatori e le imprese in Italia torna a deteriorarsi ad agosto, dopo diversi mesi di aumento. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, ad agosto è sceso sia l'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 116,6 a 116,2) sia quello delle imprese (da 115,9 a 114,2).Il lieve calo della fiducia dei consumatori, dopo quattro mesi consecutivi di aumento, è causata sostanzialmente da un marcato calo delle attese sulla situazione economica generale e da un deterioramento dei giudizi sia sulla situazione familiare sia sull’acquisto di beni durevoli. In particolare, la componente personale è scesa da 112,2 a 110,8 e quella futura da 123,5 a 122,5 mentre il clima economico è migliorato da 129,6 a 132,4 e quello corrente è rimasto sostanzialmente stabile (da 111,9 a 112,0).Per quanto riguarda la fiducia delle imprese, si è registrato un calo di 1,7 punti percentuali, dopo 8 mesi consecutivi di aumento. Il dato rimane comunque su livelli storicamente elevati. A determinare il calo dell’indice hanno contribuito principalmente il settore manifatturiero e quello delle costruzioni, dove tutte le componenti sono in peggioramento, nonché i servizi di mercato con le attese sugli ordini in decisa diminuzione. Ha fatto eccezione il commercio al dettaglio dove l’indice è aumentato (da 111,3 a 113,9).